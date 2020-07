2020, une année noire pour l’Amazonie ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

2020 n’annonce pour l’instant rien de bon pour l’Amazonie. Au moment de faire le bilan jeudi 2 juillet sur une année compliquée pour la forêt, Caroline Bierinx, responsable des projets internationaux chez Reforest Action, alerte sur les dérives qui se développent et mettent en péril ce lieu. "Vous avez énormément également de déforestation illégale, là où on va venir couper du bois qui va ensuite être importé dans d’autres pays. Vous avez l’extension de l’agriculture, qui peut être légale ou illégale, cela dépend. Et vous avez donc tout ce qui est lié aussi à l’extension des villes au Brésil qui peut poser des soucis", décrypte-t-elle.

La politique de Bolsonaro met en danger l’Amazonie

Le président brésilien Jair Bolsonaro ne semble pas étranger à l’actuelle dégradation de l’Amazonie. "Son objectif, c’est bien de déforester l’Amazonie parce que la croissance du monde agricole, c’est une manière malheureusement de participer à la croissance. Mais derrière ça, il y a des enjeux de biodiversité, il y a des enjeux mondiaux. L’Amazonie fait partie du patrimoine mondial, c’est quelque chose dont effectivement il ne semble pas avoir conscience", regrette Caroline Bierinx.

