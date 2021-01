Allemagne : de nouvelles mesures restrictives adoptées

La pandémie de Covid-19 ne faiblit pas en Europe. Plusieurs pays imposent de plus en plus de mesures restrictives et drastiques, à l’instar de l’Allemagne. "On est autour de 1 000 décès chaque jour. La situation n’est plus du tout contrôlée. Angela Merkel prolonge jusqu’au 31 janvier les restrictions actuelles : fermetures des écoles et des commerces non-essentiels", relate le journaliste Laurent Desbonnets, présent à Berlin, mardi 5 janvier.

Des déplacements limités

Mais d’autres mesures devraient être ajoutées également. Il ne sera plus possible de se déplacer à plus de 15 km de chez soi. L’espoir vient cependant de la vaccination. 316 000 Allemands ont déjà reçu leur première dose du vaccin. Toutefois, le pays craint, à terme, une pénurie au niveau de l’approvisionnement. La chancelière admet, de son côté, qu’il est impossible de connaître le calendrier de livraison pour l’instant.