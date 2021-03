Aide au développement : unanime, l'Assemblée adopte la nouvelle "doctrine française"

Les députés ont voté des crédits en hausse, recentrés sur les pays africains et Haïti, et sur les dons plutôt que les prêts.

Elle est unanime. L'Assemblée nationale a adopté mardi 2 mars la réforme de l'aide publique au développement (APD) française avec des crédits en hausse, recentrés sur les pays africains et Haïti, et sur les dons plutôt que les prêts. A l'issue de cette première lecture, les députés ont en effet soutenu ce projet de loi consensuel par 502 voix pour et 41 abstentions, venues des communistes, des insoumis et du Rassemblement national. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a salué "un très bon signal" et un "tournant", grâce à des "moyens renforcés" et des "méthodes refondées". Le texte est désormais attendu au Sénat.

Des priorités sectorielles et géographiques

Ce texte concrétise l'engagement d'Emmanuel Macron de porter l'aide publique au développement (APD) à 0,55% du revenu national brut (RNB) à la fin du quinquennat en 2022, contre 0,37% à son arrivée à l'Elysée. Il redéfinit la "doctrine française" en termes d'APD, quand certains reprochaient à la France de "saupoudrer et de ne pas être très lisible", souligne la députée LREM Valérie Thomas.

Y sont "très clairement" affichées les "priorités sectorielles" - lutte contre la pauvreté, santé, climat, éducation et égalité femmes/hommes - "et géographiques, avec dix-neuf pays prioritaires" : dix-huit pays d'Afrique subsaharienne et Haïti, ajoute la députée.