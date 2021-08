Zambie : Hakainde Hichilema remporte l'élection présidentielle

Les observateurs l’annonçaient serrée, en fait le challenger Hakainde Hichilema a remporté la présidentielle avec près d’un million de voix d’avance sur Edgar Lungu, le président sortant. Une très forte participation (plus de 70% des inscrits) a semble-t-il porté le candidat de l’opposition pour ce troisième duel entre les deux hommes. Certains bureaux ont repoussé leur fermeture jusque tard dans la nuit de jeudi 12 à vendredi13, afin de permettre aux électeurs qui faisaient la queue de voter.

L’autre enseignement de cette élection est que le processus démocratique a bien fonctionné en Zambie. Contrairement à 2016, le résultat du scrutin n’a pas été remis en cause par le candidat battu, même si samedi 14 au soir la présidence avait annoncé que le Front patriotique, parti au pouvoir, réfléchissait à des recours possibles.

Finalement lundi 16 août au beau milieu de la nuit, la commission électorale a pu annoncer la victoire d’Hakainde Hichilema. Dans la foulée, le Front patriotique a reconnu sa défaite et félicité le président élu rappelant que l’UPND désormais au pouvoir "avait une nation à protéger et à développer". "Le peuple de Zambie est dans l’attente, plus particulièrement les jeunes et la population marginalisée qui méritent mieux", poursuit le communiqué qui appelait également les militants et supporters à rester calmes.

Concert de louanges

Depuis 1991, date de la première alternance politique, la démocratie poursuit cahin-caha son chemin en Zambie. Après 24 années passées dans l’opposition, l’UPDN, le parti du père fondateur de la Zambie, Kenneth Kaunda récemment disparu, reprend le pouvoir.

"Ces derniers jours, la Zambie a montré la force de sa tradition démocratique et sert d’exemple pour toutes les nations", a déclaré Nicholas Woolley le Haut-Commissaire du Commonwealth pour la Zambie. "Chaque zambien, quel que soit son opinion politique peut être fier de ce moment historique."

Ce sentiment d’exemplarité est largement relayé sur les réseaux sociaux. Beaucoup de compliments proviennent de pays voisins, Zimbabwe, RDC, Afrique du Sud. "La Zambie demeure le phare de la paix ".

"La Zambie, bien plus qu’aucun autre pays sur le continent montre la voie à l’Afrique. Merci !". "La démocratie en Zambie est bien vivante. Je suis fière de mon pays", écrit Laura.

"Très fier d’une Afrique qui ne triche pas", se réjouit un autre contributeur sur Twitter





C’est tout de même vite oublier les critiques formulées à l’encontre du pouvoir avant ces élections, et les 4 mois de détention du nouveau président pour "trahison". Du reste, lors de son premier discours comme président élu, Hakainde Hichilema a dénoncé le "régime brutal" de son prédécesseur, et s’est engagé à "promouvoir une meilleure démocratie".

Mais il est vrai que les transitions politiques sont souvent houleuses sur le continent, et que passage de témoin dans le calme est aprécié des observateurs.

Reste désormais le plus dur à faire pour Hakainde Hichilema : répondre aux attentes du pays. Le pays est ruiné, incapable de régler les annuités de sa dette colossale, estimée à 27 milliards de dollars. Le cuivre dont le pays est le cinquième producteur mondial, assure l’essentiel des ressources du pays.

Mais les cours sont en chute, et combiné avec la pandémie du Covid-19, le pays est entré en récession en 2020. Selon la Banque mondiale, 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Inflation à 15% et chômage endémique complètent le tableau d’une nation jeune qui attend beaucoup de son nouveau président.