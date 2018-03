VIDEO. Un guépard s'invite dans une voiture de touristes en Tanzanie

En plein safari, un photographe et son guide ont laissé la fenêtre de leur voiture ouverte lorsqu'un guépard s'est introduit par la fenêtre du véhicule.

Une visite inattendue. En plein safari dans le parc de Serengeti en Tanzanie, l'Américain Britton Hayes et son oncle ont eu la surprise de recevoir la visite d'un guépard dans leur véhicule pendant au moins dix minutes rapporte BBC News (en anglais), mercredi 28 mars.

Arrêté sur le bord d'un parc, les deux hommes ont laissé les vitres de leur 4X4 ouvertes, lorsqu'un guépard est rentré en silence dans la voiture et s'est mis à inspecter le véhicule, à renifler les fauteuils et le toit sans faire de bruit. Mis en garde par leur guide, les deux hommes ont évité de regarder le félin dans les yeux et sont restés immobiles. L'un des deux touristes a filmé la scène avec son portable. Finalement, au bout de dix longues minutes, le fauve s'est échappé de la voiture, et a laissé les hommes sains et saufs.

My son waited until returning from the Serengeti to tell me a cheetah jumped in his Jeep during their photo #safari. And there's video!!! pic.twitter.com/Fbn8vS0AHb — Elisa Jaffe (@ElisaJaffe) 28 mars 2018

"Honnêtement, c'était probablement l'un des moments les plus effrayants de ma vie", a confié Britton Hayes à ABC News (en anglais). "Je me suis forcé à faire le vide dans ma tête, à cause de tout ce qu'on entend sur les prédateurs, qu'ils peuvent sentir la peur, la gêne et réagir en conséquence", raconte-t-il. Selon l'Américain, le guépard avait surtout envie "d'observer les humains".