Une cagnotte en ligne atteint plus de 40 000 euros pour venir en aide à un homme aveugle, sourd et muet en Algérie

Le rappeur Fianso et le dj DJ Snake ont participé, d'après "Le Figaro".

Son histoire a ému les internautes. Dans une vidéo diffusée fin décembre dernier par AJ+ France, la partie numérique française du groupe Al Jazeera, le média décrit le quotidien de Zentissi Lahbib, un Algérien sourd et muet de naissance qui "aurait refusé de cesser de travailler [à la réparation de voiture] après avoir perdu la vue dans un accident de la route", explique Le Parisien. Peu après ce récit, une jeune internaute, Imène, a décidé de l'aider. "Ça m'a brisé le cœur", raconte-t-elle au Figaro vendredi 4 janvier.

"Une opération des yeux pour Zentissi Lahbib !"

"Dans la vidéo, AJ+ explique que les médecins peuvent lui rendre la vue grâce à une opération chirurgicale. Mais sa sœur n'a pas les moyens de payer l'opération", raconte Imène. Le 30 décembre dernier, elle a donc lancé la cagnotte en ligne "Une opération des yeux pour Zentissi Lahbib !" sur le site GoFundMe. "J'ai fixé la cagnotte à 5 000 euros", écrit-elle sous l'appel aux dons. Mais rapidement, le total explose. En cinq jours, plus de 1 800 personnes participent dont le rappeur Fianso et le dj DJ Snake, d'après le Figaro. La cagnotte dépasse alors les 40 000 euros récoltés. Imène affirme être en contact avec la sœur de Zentissi Lahbib pour lui faire parvenir l'argent : "Elle était ravie et elle nous a longuement remerciés."