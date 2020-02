Un essaim de criquets grand comme le Luxembourg fond sur l'Ouganda après avoir ravagé la Corne de l'Afrique

Cet essaim de criquets a déjà dévasté l'approvisionnement alimentaire du Kenya, de l'Ethiopie et de la Somalie.

L'essaim couvre une surface de 2 400 km2, soit l'équivalent du Luxembourg. D'épais nuages de criquets affamés se sont répandus depuis l'Ethiopie et la Somalie jusqu'au Kenya et envahissent désormais l'Ouganda, a annoncé le gouvernement du pays, dimanche 9 février

Cet essaim de criquets a déjà dévasté l'approvisionnement alimentaire du Kenya, de l'Ethiopie et de la Somalie. Dans ce dernier pays, l'un des plus pauvres du monde, l'invasion a été déclarée "urgence nationale". Le Premier ministre ougandais a, à son tour, tenu une réunion d'urgence sur les moyens de lutter contre ce fléau.

Un nuage qui engloutit 400 000 tonnes de nourriture par jour

Selon l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, un tel essaim contiendrait quelque 200 milliards de criquets. Chaque criquet dévore chaque jour l'équivalent de son propre poids (deux grammes), soit un total de 400 000 tonnes de nourriture. Il est capable de parcourir 150 km par jour et de ravager les moyens d'existence des populations rurales dans sa course effrénée pour se nourrir et se reproduire.

La FAO met en garde contre l'arrivée de criquets affectant toute une région. Ii le phénomène s'aggrave, sur un an ou plus, il devient alors une "invasion". Il n'y a eu que six "invasions" de criquets au 20e siècle. La dernière s'est produite entre 1987 et 1989.