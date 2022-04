Tunisie : un pétrolier transportant 750 tonnes de gazole coule dans le golfe de Gabès

Vers une pollution des eaux tunisiennes ? Un pétrolier transportant 750 tonnes de gazole, parti d'Egypte pour rejoindre Malte, a coulé samedi 16 avril dans le golfe de Gabès, au large des côtes sud-est de la Tunisie. "Le navire a coulé ce matin dans les eaux territoriales tunisiennes. Pour le moment, il n'y a pas de fuite", a déclaré le porte-parole du tribunal local, ajoutant qu'une "commission de prévention des catastrophes va se réunir pour décider des mesures à prendre".

#Tunisia's port authority says bunkering tanker #XELO (IMO 7618272), sailing under the flag of Equatorial Guinea and carrying 1,000 tonnes of fuel, has sunk off #Gabes port late on Friday evening.#Security #Environment #Oil pic.twitter.com/1sWvxvutBz