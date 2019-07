Tunisie : des "dizaines de milliers" de caméras de surveillance pour lutter contre l’insécurité

Les caméras seront installées aux carrefours de plusieurs villes tunisiennes.

Des dizaines de milliers de caméras de surveillance seront bientôt installées aux carrefours dans plusieurs villes tunisiennes. Selon les autorités, l’objectif est de lutter contre la criminalité et les agressions. "Grâce à ce nouveau système sécuritaire, les interventions en matière de sécurité seront plus efficaces", a déclaré Anouar Maarou, ministre des Technologies de l’information et de l’économie numérique, sur la radio Shems FM (lien en arabe).

أنور معروف: تركيز عشرات الآلاف من كاميرات المراقبة في مفترقات الطرق https://t.co/EZ2k9LasXg — ShemsFm (@RadioShemsFm) July 3, 2019

Tunis Webdo rappelle que le projet remonte à plus deux ans. En 2016, le ministre de l’Intérieur, Hedi Majdoub, avait prévu d’installer mille caméras de surveillance dans les espaces publics et les grandes surfaces.

L'accélération de l'installation de ces caméras intervient après le double attentat suicide à Tunis, jeudi 27 juin, revendiqué par l’organisation jihadiste Etat islamique. Pour autant, les autorités l'ont justifiée par la criminalité et non le terrorisme.