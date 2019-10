Présidentielle en Tunisie : au cœur des bureaux de vote de Tunis

Le second tour a opposé le 13 octobre 2019 l'universitaire Kaïs Saïed au patron de la chaîne Nessma TV Nabil Karoui. A Tunis, le scrutin s'est déroulé dans le calme, sous un soleil très estival. Reportage de franceinfo Afrique.

Après une campagne électorale assez folle, les électeurs se sont prononcés. Un nouveau rendez-vous avec l'Histoire, titrait le 13 octobre le grand quotidien francophone La Presse qui soulignait la déception du peuple, près de neuf ans après la révolution de 2011. Un peuple qui "attend, à de multiples niveaux, des correctifs majeurs", selon le journal. franceinfo Afrique a fait une tournée des bureaux de vote à Tunis en ce jour de scrutin présidentiel. L'occasion d'une (très courte) immersion dans la société du pays.

Bulletin de vote pour le 2nd tour de l'élection présidentielle en Tunisie, le 13 octobre 2019. (FTV - Laurent Ribadeau Dumas) En ce 13 octobre vers 8h, Tunis présente son visage habituel des matinées de dimanche ensoleillées. Peu de monde dans les rues, quelques personnes assises à des terrasses de café, une marée de pigeons autour de la Porte de France. Dans la médina, quelques touristes nonchanlants prennent des photos, alors que la grande majorité des boutiques est fermée. Des petits grands-pères prennent le frais sur le pas des portes. Un commerçant, qui vend des robes, explique : "Je ferme à 13h et je vais voter après." Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18h.

"Les femmes font le ménage"

Premier arrêt au centre de vote du collège Sadiki, non loin du Premier ministère, comme disent joliment les Tunisiens. L'endroit est très surveillé : un premier cordon de policiers est posté à l'entrée de l'allée qui y conduit, au bout de laquelle veillent des militaires, dont deux femmes, mitraillette au poing. Un dispositif sécuritaire "révélateur des craintes officielles", comme le constate justement Le Monde...



"Ce centre comprend 2806 électeurs", explique son président. Ceux-ci sont regroupés par bureaux en fonction de leur âge : 18 à 25 ans, 26 à 45 ans, 46 ans et plus. "Ceci pour des raisons statistiques. Mais il est question que le système soit réformé", fait remarquer une assesseure. Elle poursuit : "Les gens plus âgés viennent plus tôt. Les jeunes, eux, arrivent plus tard. Car le dimanche, en général, ils font la grasse matinée après avoir fait la fête la veille !" Ce n'est pas une boutade : il s'agit là d'une règle générale qui se vérifie dans nombre de lieux de scrutin...

Dans la cour d'un centre de vote installé dans le lycée du quartier Elnasr II, près de Tunis, le 13 octobre 2019. En règle générale, les femmes accomplissent leur devoir électoral plus tard dans la journée que les hommes... (FTV - Laurent Ribadeau Dumas) Très heureux, un homme d'une trentaine d'années accomplit son devoir électoral. Et lance, le bout de son doigt couvert d'encre montrant qu'il a voté : "C'est là une bonne preuve que la démocratie existe en Tunisie !" Un peu plus loin, une vieille dame, toute de vert vêtue, quitte le bureau de vote, furieuse : "La politique, c'est la mafia. Moi, je vote Karoui. La personne, là-bas, elle m'a dit de mettre un bulletin pour Saïed. Je n'aime pas qu'on me dise pour qui voter !" Une saine râlerie... démocratique en quelque sorte.



Seconde étape au centre de vote de l'école primaire Habib Thameur dans le centre d'Atriana, banlieue sociologiquement équilibrée du nord de Tunis. "Un gros centre qui regroupe 13 bureaux et 7401 électeurs", explique son responsable. A 10h, dans le bureau n°6 (26-45 ans), 29 hommes et 18 femmes (sur 570 habitant inscrits) avaient voté. Dans le n°1 (plus de 45 ans), 72 hommes et 45 femmes s'étaient déplacés. "Le matin, les femmes font le ménage, préparent le déjeuner, s'occupent des enfants. Elles viennent donc voter plus tard", note un assesseur. Des propos qu'on entendra dans d'autres centres de vote.

Hymne tunisien

Etape suivante, le lycée du quartier Ennasr II, toujours au nord de Tunis. Sept bureaux, 3980 électeurs. Même atmosphère bon enfant qu'ailleurs, malgré la présence des policiers et des militaires. Les lieux sont en apparence plus... politiques que dans d'autres écoles. Un drapeau tunisien est planté dans la cour, à côté d'une estrade. "C'est là que tous les matins, on chante l'hymne tunisien", explique un électeur. Des paroles de l'hymne sont gravées sur le mur au-dessus. Tandis qu'à droite figure une peinture représentant Mohamed Al-Dura, enfant palestinien mort en septembre 2000. "C'est le symbole du père qui protège son fils", commente notre électeur.

La cour du lycée du quartier Elnasr II, le 13 octobre 2019, centre de vote pour le 2e tour de la présidentielle. A droite, la peinture représentant l'enfant palestinien Mohamed Al-Dura, mort en septembre 2000. Au-dessus du podium et du drapeau, une inscription avec certaines des strophes de l'hymne national tunisien. (FTV - Laurent Ribadeau Dumas) En ce dimanche matin, les citoyens ne se sont pas encore précipités. A 9 heures, ils n'étaient que 3% à avoir voté. Le quartier est cossu. "On nous met une étiquette de bourgeois parce qu'ici habitent beaucoup de fonctionnaires et de professeurs. Mais quand vous achetez un appartement, vous avez quand même besoin d'un crédit !", reprend le même électeur. Et de poursuivre : "Nous appartenons à la classe moyenne. On s'appauvrit. Dans le même temps, personne ne nous offre de projet de développement. Et puis, regardez les députés, ils sont corrompus. Ils se font élire pour avoir l'immunité", affirme-t-il.



Kaïs Saïeb "a un grand bagage, il est strict"

La tournée des bureaux prend une tournure très politique. Un chauffeur de taxi s'épanche, lui aussi. On comprend vite qu'il a voté pour Kaïs Saïeb. "Lui, il a un grand bagage. Il est strict (il est droit et honnête, NDLR), il n'est pas comme les autres", dit-il. Par la suite, notre homme évoque la cherté du coût de la vie. "Sous Ben Ali, c'était le paradis, si l'on compare avec la situation d'aujourd'hui", poursuit-il alors qu'il conduit son véhicule à travers la cité Ettadhamen, quartier populaire au nord-ouest de Tunis. "Regardez comme c'est pauvre ici. Tous les jeunes sont au café : ils n'ont pas de travail."



Dans l'un des centres de vote locaux, on fait les mêmes constatations qu'à Tunis : les femmes ont moins voté que les hommes en cette fin de matinée. Et l'on attend les jeunes à partir de 13h. Pour l'instant, il est donc encore trop tôt pour dégager une première tendance pour la participation dans ce quartier populaire. "Ici, il n'y a pas beaucoup de différence avec les bureaux des autres quartiers. Les gens connaissent peut-être un peu moins les démarches pour voter", explique un assesseur. De son côté, le représentant d'une ONG souligne que "jusque-là, le scrutin s'est bien passé".



"Les gens veulent une autre révolution"