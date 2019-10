Tunisie : Qui remportera les élections présidentielles ?

Des files d'attente devant les consulats. À nouveau, ils se sont déplacés pour élire le second président de l'après-révolution. En tout 200 000 tunisiens de France se sont inscrits sur les listes électorales. Pour le second tour de l'élection, l'affiche est inédite. Face à face deux candidats aux profils atypiques. D'un côté Nabil Karoui, magnat des médias, qui était en prison pour des soupçons de fraude fiscale et en est sorti seulement mercredi 9 octobre. Finalement libéré, il se dit victime d'un complot politique. "Je suis content d'être là, car je peux voter. J'ai été mis dans une cellule de façon injuste", explique Nabil Karoui.

Les résultats officiels seront annoncés mardi 15 octobre

Face à lui, un juriste de style très différent, Kaïs Saïed est un conservateur, sans aucun parti politique. C'est lui qui est arrivé en tête au premier tour des élections présidentielles. Une campagne au scénario très particulier qui passionne les Tunisiens. C'est seulement la deuxième élection présidentielle depuis la révolution en 2011. Les résultats officiels de ce second tour seront annoncés mardi 15 octobre, mais des premières estimations devraient nous parvenir dès ce soir.

Le JT

Les autres sujets du JT