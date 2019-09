Présidentielle tunisienne : deux candidats "anti-système" revendiquent leur victoire au premier tour

Aucun résultat n'a été confirmé officiellement.

La Tunisie dans le brouillard. Alors que les deux premières places de l'élection présidentielle sont revendiquées par deux candidats "anti-système", dimanche 15 septembre, les résultats officiels n'ont pas été confirmés par les autorités compétentes lundi matin.

Si les estimations s'avèrent exactes, c'est un message fort envers la classe politique tunisienne, au pouvoir depuis la révolution de 2011. Le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère de rejet des élites politiques et sur fond de grave crise sociale et économique.

Deux candidats, parmi les 26 en lice, revendiquent leur qualification pour le premier tour sur la foi de deux sondages d'instituts privés : Nabil Karoui, homme d'affaires en prison sous le coup d'une enquête pour blanchiment et fraude fiscale, et Kais Saied, commentateur politique et constitutionnaliste. Ce dernier serait arrivé en tête avec quelque 19% des voix, contre 15% pour son rival. Le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdelfattah Mourou, est donné troisième avec 11 à 12,5% des voix.

Faible participation

L'Isie, instance en charge des élections, n'a pas encore donné de chiffres officiels. Ces résultats sont attendus au plus tard mardi. Elle n'a fourni que la participation, 45,02%, un faible taux au regard des 64% du premier tour de la présidentielle en 2014. "C'est le signe d'une désaffection très profonde vis à vis d'une classe politique qui n'a pas répondu aux attentes économiques et sociales", a déclaré à l'AFP le politologue Hamza Meddeb. Ces premières estimations en faveur des "outsiders" traduirait, selon le spécialiste, "le dégoût de la classe politique".

Le Premier ministre et candidat Youssef Chahed s'est inquiété de cette faible participation, "mauvaise pour la transition démocratique." Celui qui s'annonce comme l'un des grands perdants de l'élection a mis en cause la fragmentation de son camp libéral et centriste.

Le scrutin semble avoir été particulièrement marqué par une désaffection des jeunes. Le président de l'Isie, Nabil Baffoun, avait exhorté cet électorat crucial à se rendre aux urnes, une heure avant la fin des opérations.

Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Les milliers d'observateurs, déployés par les partis et des institutions internationales dans les bureaux de vote, n'ont pas fait état d'infractions majeures dimanche soir.