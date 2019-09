DIRECT. Présidentielle en Tunisie : sept millions d'électeurs appelés au vote après des semaines d'incertitude

Ce qu'il faut savoir

Rarement l'issue d'une élection aura été aussi incertaine en Tunisie, pays pionnier du Printemps arabe, où sept millions d'électeurs sont appelés à choisir dimanche 15 septembre leur président parmi une myriade de candidats, après une campagne intense sans clivage politique clair. Les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 18 heures, avec une fermeture à 16 heures dans certaines zones de l'intérieur du pays. Suivez sur franceinfo cette journée de vote et la proclamation des premières estimations.

26 candidats. Parmi les 26 prétendants, un Premier ministre au bilan contesté -Youssef Chahed -, un magnat des médias poursuivi pour blanchiment d'argent et incarcéré - Nabil Karoui -, ou encore le premier candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahdha, Abdelfattah Mourou.

Deux désistements. A quelques heures du silence électoral imposé samedi, deux candidats de second plan ont annoncé leur désistement en faveur du ministre de la Défense Abdelkarim Zbidi. Ce technocrate a été précipité sur le devant de la scène par le président Béji Caïd Essebsi, peu avant la mort de ce dernier en juillet, sans toutefois parvenir à rassembler.

Les résultats définitifs attendus mardi. Des estimations et sondages sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi, mais les résultats préliminaires ne seront annoncés que mardi par l'instance chargée des élections. A moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour, les partis seront ensuite face au défi de préparer simultanément les législatives du 6 octobre et le second tour de la présidentielle, qui devrait se tenir d'ici le 23 octobre.