Présidentielle en Tunisie : 17,8% des électeurs sont allés voter dans la matinée

Lors du premier tour, le 15 septembre, le taux de participation avait atteint 16,3% à 13 heures et 49% en fin de journée.

Les Tunisiens élisent leur président pour la deuxième fois depuis la révolution de 2011. Le taux de participation pour le second tour de cette présidentielle s'est établi à 17,8%, dimanche 13 octobre à 11h45 locales (12h45, heure de Paris), a indiqué l'instance chargée des élections, soit un taux supérieur à celui du premier tour. "On prévoit un taux de participation meilleur que celui enregistré aux législatives [du 6 octobre] et au premier tour de la présidentielle", a estimé Farouk Bouasker, membre de l'Instance supérieur indépendante des élections (Isie). Le 15 septembre, le taux de participation avait atteint 16,3% à 13 heures et 49% en fin de journée, selon l'Isie.

Lors du second tour de la présidentielle de 2014, le taux de participation avait atteint 60,1% des inscrits. Depuis, le nombre d'inscrits sur les listes électorales a considérablement augmenté, atteignant les 7 millions après une énergique campagne de l'Isie. Ces électeurs doivent départager le juriste Kais Saied et l'homme d'affaires Nabil Karoui. Les bureaux ferment à 18 heures heure locale.