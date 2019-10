Élections tunisiennes : le finaliste de la présidentielle, Nabil Karoui, reste en prison

Quand aura lieu le second tour de la présidentielle en Tunisie ?La question se pose après le nouveau rejet hier de la demande de libération de Nabil Karoui. Détenu pour des accusations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, il est l'un des deux qualifiés pour le second tour.