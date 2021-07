Covid-19 : la Tunisie fait face à une situation dramatique, l'oxygène et les vaccins manquent

La situation épidémique en Tunisie est très inquiétante. Le pays manque d'oxygène et de doses de vaccin pour tenir, alors que la France l'a placé sur sa liste rouge.

En Tunisie, le nombre d'hospitalisations a explosé. Le Covid-19 a des conséquences dramatiques, 150 à 200 personnes meurent chaque jour. Dans les hôpitaux, les malades s'entassent, certains sont assis par terre, comme dans cet établissement de Tunis. "Nous avons quatre patients ventilés par une seule source murale. C'est la pénurie complète d'oxygène. On se sent seuls et livrés à nous-mêmes dans cette guerre", déplore le Dr Zoubli Aymen.

11% de la population a reçu une première dose

En réanimation, il n'y a plus de place pour certains patients dans un état critique. Dans le pays, seuls 11% des habitants ont reçu une première dose de vaccin. "Nous avons besoin de 4 à 6 millions de doses de vaccin très rapidement. Les gens sont en train de mourir. C'est un appel de détresse", alerte le Dr Amor Slama, médecin réanimateur. Le Maroc et la France vont envoyer un million de doses et de l'oxygène. Les conséquences économiques de la crise pourraient également être brutales, la France vient d'ailleurs de placer le pays en zone rouge. Les voyageurs de retour de Tunisie devront respecter une quarantaine.