Tchad : vers un 6ème mandat pour Idriss Déby

Idriss Déby est un maréchal-président autoritaire qui milite pour le droit de vote. C'est le paradoxe de l'élection présidentielle tchadienne qui s'est tenue dimanche 11 avril. "Je voudrais demander à tous les Tchadiens qu'ils sortent massivement pour exercer leur droit et leur devoir de citoyens", s'est exprimé Idriss Déby. Ce dernier a pris le pouvoir par la force en 1990, huit ans après avoir participé à un premier coup d'état propulsant Hissène Habré au pouvoir. Grâce à son mouvement rebelle, Idriss Déby s'empare de N'Djamena (Tchad).

Le pouvoir se maintient grâce à l'aide de Paris

Il passe par les urnes quelques années plus tard avec un premier mandat en 1996 et une réélection en 2001. Les actes de rébellion s'intensifient avec une tentative de coup d'état en 2006, Idriss Déby est finalement réélu pour un troisième mandat avec plus de 77% des voix. L'opposition reproche à la France de soutenir le pouvoir en place face à un président qui réprime tout mouvement contestataire. En 2008 le pouvoir se maintient grâce à l'aide de Paris face à une nouvelle tentative de coup d'état. Dimanche 11 avril, Idriss Déby s'est présenté à une élection, les résultats définitifs sont attendus le 15 mai. Depuis huit ans le Tchad participe à la lutte contre le djihadisme au Sahel, sa réélection est vue comme un gage de stabilité par Paris.