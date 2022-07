Tanzanie : la forêt de l'île de Kokota renaît grâce au travail d'un homme

Au large de la Tanzanie, l'île de Kokota avait fini par perdre sa faune et sa flore en raison d'une exploitation intensive. Mais en 2005, Mbarouk Moussa Omar, fondateur d'une l'ONG environnementale, a décidé de planter des arbres et de redonner une chance à sa forêt. La nature a depuis repris ses droits.

Les habitants de l'île de Kokota, au large de la Tanzanie, ont longtemps pensé que leur forêt avait disparu pour toujours. Après des décennies d'exploitation intensive, il ne restait rien. Mais aujourd'hui, elle est revenue, dense et luxuriante. C'est grâce à un homme qu'elle a retrouvé ses couleurs : Mbarouk Moussa Omar, fondateur de l'ONG Community Forests Pemba. Cela fait plus de 15 ans que l'homme apporte des arbres aux habitants de Kokota pour qu'ils les plantent.

Une île qui renaît de ses cendres

"Vous devez les espacer d'un mètre l'un de l'autre. Vous mettez de la terre, et puis vous appuyez bien fort", explique Mbarouk Moussa Omar aux enfants. Tout a démarré en 2005, quand l'homme est venu pour la première fois sur l'île. Il a alors découvert un paradis ravagé, avec plus un seul arbre. Sans leurs racines, l'eau de pluie ne restait pas dans le sol, la température avait augmenté et les animaux sauvages avaient disparu. L'île était en train de mourir. Alors, Mbarouk Moussa Omar a décidé de sauver Kokota en lançant son ONG de préservation de la nature. Il a récolté pour cela des fonds de l'Union européenne et d'autres organisations.