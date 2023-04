Soudan : Washington et Londres appellent à la "cessation immédiate" des violences

Près de 100 personnes sont mortes lors des affrontements violents entre groupes paramilitaires et armée régulière qui ont lieu samedi et dimanche à Khartoum, la capitale soudanaise.

"Nous leur demandons de donner la priorité à la paix, de mettre fin aux combats et de reprendre les négociations." Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, de concert avec le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly, réunis pour un G7 au Japon, a appelé à la "cessation immédiate" au Soudan, où des affrontements entre groupes paramilitaires et armée régulière ont fait près de 100 morts. "Il y a une forte inquiétude partagée au sujet des combats, de la violence qui sévit au Soudan, de la menace que cela représente pour les civils, pour la nation soudanaise et même potentiellement pour la région", a déclaré le secrétaire d'Etat américain.

Demande de la reprise des pourparlers

Au moins 97 civils ont été tués au Soudan, où tirs et explosions secouent Khartoum sans discontinuer lundi matin, au troisième jour de combats qui ne parviennent pas à départager l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane de la puissante force paramilitaire du général Mohamed Hamdane Daglo. "Tous nos partenaires sont fermement convaincus de la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et d'une reprise des pourparlers", a estimé Antony Blinken.

Ces pourparlers "étaient très prometteurs, mettant le Soudan sur la voie d'une transition complète vers un gouvernement dirigé par des civils", a ajouté le secrétaire d'Etat américain. "Les Soudanais veulent que les militaires rentrent dans les casernes. Ils veulent la démocratie. Ils veulent un gouvernement dirigé par des civils. Le Soudan doit retrouver cette voie", a souligné le secrétaire d'Etat.