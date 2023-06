Soudan : une nouvelle trêve entre en vigueur pour 72 heures

Cette pause intervient alors qu'une conférence internationale sur l'aide au Soudan, parrainée par l'Arabie saoudite, est prévue lundi à Genève.

Elle est entrée en vigueur dans tout le pays à 6 heures du matin. Une nouvelle trêve de 72 heures est appliquée depuis dimanche 18 juin au Soudan. Elle a été annoncée la veille par les médiateurs saoudiens et américains pour tenter de mettre un terme à deux mois de combats qui ont plongé le pays dans une crise majeure.

Il s'agit d'une énième pause dans le conflit entre l'armée, commandée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), dirigés par le général Mohamed Hamdane Daglo, en guerre depuis le 15 avril. Outre l'arrêt des combats pendant trois jours, les deux camps ont convenu d'acheminer de l'aide humanitaire dans l'ensemble du Soudan.

Des pourparlers prévus en Arabie saoudite

La trêve intervient alors qu'une conférence internationale sur l'aide au Soudan, parrainée par l'Arabie saoudite, est prévue lundi à Genève. Ryad a prévenu que "dans le cas où les parties ne respecteraient pas le cessez-le-feu de 72 heures, les facilitateurs seraient contraints d'envisager un report des pourparlers de Jeddah", en Arabie saoudite, où les deux camps rivaux ont tenu des négociations pendant plusieurs semaines.

Dans ce pays d'Afrique de l'Est, l'un des plus pauvres au monde, plus de 2 000 personnes ont été tuées, selon l'ONG Acled. L'ONU estime que plus de 2,2 millions de personnes ont dû fuir le conflit et que 25 des 45 millions d'habitants dépendent désormais de l'aide humanitaire pour survivre.