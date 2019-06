Soudan : les réseaux sociaux se parent de bleu en soutien aux manifestants réprimés par l'armée

De nombreux internautes ont remplacé leur photo de profil sur les réseaux sociaux par une pastille bleue, en référence à la couleur préférée d'un manifestant mort début juin lors d'un sit-in réprimé par l'armée.

Une couleur pour changer les choses. Sous le hashtag #BlueForSudan (le bleu pour le Soudan), des militants et des influenceurs ont lancé sur les réseaux sociaux une campagne devenue virale de soutien aux manifestants soudanais, sur fond de couleur bleue. De Twitter à Instagram, de nombreux utilisateurs ont remplacé leur photo de profil par une pastille bleue.

#BlueforSudan c'est pas grand chose mais montrer qu'on ignore pas le combat pour la démocratie qui s'y déroule ça me semble important. — Lolo (@LunikeLoranne) June 14, 2019

nous sommes reconnaissants à nos frères dans les pays francophones .. vous êtes très loin de chez nous.. ont a pas ni la même langue ni la même culture.. mais Vous avez tous démontré votre solidarité et votre sympathie envers le peuple soudanais ! I LOVE YOU ❤️ #BlueForSudan — السادس عشر (@YourFavFr) June 14, 2019

L'inquiétude internationale est montée d'un cran ces derniers jours après la dispersion le 3 juin dans le sang d'un sit-in pacifique de manifestants à Khartoum (Soudan), centre d'une contestation sans précédent depuis la fin 2018. Une centaine de ces protestataires, qui campaient depuis près d'un mois devant le QG de l'armée, auraient été tuées selon les protestataires, 61 d'après les autorités.

Rejet de la répression militaire

De manière inhabituelle pour une lointaine crise africaine, une vague d'émotion a envahi les réseaux sociaux du monde entier où des dizaines de millions d'internautes ont clamé leur rejet de la répression militaire. Selon des militants présents sur les réseaux, cette réaction en chaîne a débuté par un hommage à l'un des manifestants tombés le 3 juin à Khartoum, Mohamed Mattar, dont le bleu était la couleur préférée.

Militant pacifiste et révolutionnaire soudanais, tu as été assassiné par tes oppresseurs et est mort en protégeant deux femmes le 3 juin 19.



Le bleu était ta couleur préférée et ta photo de profil Instagram.



Tu étais Mohamed Hashim Mattar et tu avais 26 ans. #BlueForSudan pic.twitter.com/wpkvdsDLxb — Flo (@flodjb) June 15, 2019

Cela "a commencé en hommage à lui, puis c'est devenu le symbole de tous nos martyrs et de leur rêve pour un meilleur Soudan", a écrit sur Twitter un internaute se présentant sous le pseudo de "Saad le lion" (@Saad_Alasad).

"Dressez-vous pour l'humanité"

Des personnalités ont donné de l'ampleur à ce mouvement sur les réseaux sociaux. Sheikha al-Mayassa al-Thani, la sœur de l'émir du Qatar, qui dirige l'ensemble des musées de l'émirat et figure parmi les personnalités très influentes du monde de l'art . "Dressez-vous pour l'humanité, dressez-vous pour le Soudan – montrez votre solidarité en colorant de bleu votre profil !", a-t-elle écrit sur ses comptes officiels.

Stand with humanity, stand with Sudan— show solidarity by turning your profile to the colour blue! #BlueForSudan #NewProfilePic pic.twitter.com/ma0c23PXXA — Al Mayassa Al Thani (@almayassahamad) June 12, 2019

Le mannequin britannique Naomi Campbell, qui compte plus de sept millions d'abonnés, a relayé sur Instagram le post de Sheikha al-Mayssa et pastillé de bleu son compte. La chanteuse et compositrice américaine Demi Lovato a, elle aussi, changé sa photo de profil sur son compte Instagram.