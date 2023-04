Soudan : les étrangers sur le départ

Au Soudan, alors qu'un conflit fait rage, les pays se mobilisent pour rapatrier leurs ressortissants et leurs diplomates. Une opération périlleuse notamment pour la France.

Ils sont les premiers étrangers a quitté le Soudan lors d'une opération militaire effectuée par des militaires saoudiens. 150 personnes ont été exfiltrées par bateau en traversant la mer rouge. Ils sont diplomates ou encore ressortissants d'une douzaine de pays. Ils sont envoyés au port le plus proche en Arabie Saoudite. Ce dimanche, la France a annoncé à son tour que le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avec le ministère de la Défense coordonnent une opération d'évacuation rapide du personnel diplomatique et de ses ressortissants français au Soudan.

Une opération très attendue des ressortissants français

Cette opération était très attendue par les ressortissants français, qui l'espéraient déjà samedi. "On aurait dû évacuer déjà à la mi-journée, mais nous avons été rappelés pour nous dire qu'il ne fallait pas bouger", raconte l'un d'entre eux. Ce report est dû au manque de sécurité du secteur prévu pour le point de ralliement. Les paramilitaires soudanais affirment dans un tweet avoir été attaqués par des avions lors des évacuations des ressortissants français.