Soudan : des dizaines de morts après des inondations dévastatrices

Des villages entiers engloutis par les eaux. Au Soudan, des centaines de milliers de réfugiés convergent vers des camps construits en urgence pour faire face aux inondations meurtrières. Les pluies diluviennes qui frappent le pays depuis plusieurs mois ont provoqué des crues historiques, les plus importantes connues par le Nil depuis plus d'un siècle. "J'avais de l'eau jusqu'au ventre. Ici, nous n'avons pas d'endroit où dormir. Avec mes petits-enfants, nous dormons à la belle étoile", témoigne un habitant.

Le pays déjà frappé par une crise sanitaire et alimentaire

Les inondations ont également ravagé les routes et les pistes d'atterrissage, ce qui complique encore un peu plus le travail des humanitaires. Une situation catastrophique pour ce pays déjà frappé par une crise sanitaire et alimentaire. Après avoir déclaré le pays en urgence sanitaire au début du mois, les autorités sud-soudanaises réclament désormais une aide internationale. Selon l'ONU, 35 millions d'euros seront encore nécessaires d'ici la fin de l'année pour venir en aide aux victimes.

