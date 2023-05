Soudan : de nombreux habitants quittent le pays

Alors que le conflit fait plus que jamais rage au Soudan, les habitants fuient vers l'Arabie saoudite ou le Tchad. En terrain de guerre, les civils restants font face à de multiples pénuries.

Exfiltrés par l’armée saoudienne, des femmes et des hommes vont quitter le Soudan à bord de plusieurs bateaux, puis d'un navire de guerre. Direction Djeddah en Arabie saoudite. Les visages sont graves et les cœurs bien lourds. Pour beaucoup, c’est un aller sans retour. Mais il y a des exiles bien moins confortables. À pied ou à cheval, les plus pauvres vont rejoindre les camps de réfugiés du Tchad voisin. Une nouvelle vie sous les tentes, mais loin de la guerre. "Ils ont attaqué notre village et ils ont tué ceux d'entre nous qui voulaient sortir de chez eux", explique une femme.

De nombreuses pénuries

Depuis trois semaines que les combats font rage entre les camps des deux généraux en lutte pour le pouvoir. Malgré la trêve à nouveau prolongée de 72 heures, la guerre continue dans 12 des 18 états du pays. Ceux qui restent doivent faire face aux pénuries d'eau, d'électricité, d’essence et de médicaments, y compris dans les hôpitaux de la capitale où les médecins désespèrent. Une cargaison de 8 tonnes d’aides, dont du matériel chirurgical, devrait soulager pour un temps les équipes médicales piégées dans ce conflit qui a déjà fait au moins 528 morts et plus de 4 600 blessés.