Les Nations Unies ont besoin d'un milliard d'euros pour venir en aide aux réfugiés soudanais

Le montant des fonds demandés a doublé par rapport à la somme requise en mai dernier, précise le Haut-Commissaire des réfugiés. Près de deux millions de personnes ont fui le Soudan.

Eau, nourriture, abris... Les réfugiés soudanais ont besoin de tout, alerte l'ONU, lundi 4 septembre. Son agence pour les réfugiés, le HCR, demande au moins un milliard de dollars, soit le "double" du premier appel de fonds, lancé en mai dernier. Depuis, les Nations Unies peinaient à boucler cette première aide pour le Soudan.

Le 15 avril dernier, une guerre a éclaté dans ce pays, entre l'armée et des paramilitaires. Le HCR estime que plus d'un million de personnes ont déjà fui le Soudan pour se réfugier dans des pays voisins où ils parviennent "dans une situation désespérée". Ils arrivent en République centrafricaine, au Tchad, en Egypte, en Ethiopie et au Soudan du Sud, malgré le manque d'infrastructures et alors que ces pays hébergeaient déjà, avant cette crise, des centaines de milliers de personnes déplacées. Des taux élevés de malnutrition et des épidémies notamment de choléra et de rougeole y sont depuis observés.

"Il est extrêmement bouleversant de recevoir des informations faisant état de décès d'enfants", déplore le directeur régional du HCR pour l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique et la région des Grands Lacs. Ces morts "auraient pu être évités si les partenaires avaient disposé de ressources suffisantes", a précisé Mamadou Dian Balde avant d'interpeller la communauté internationale : "l'action ne peut plus être retardée".