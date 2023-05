Les combats au Soudan ont fait plus de 700 000 déplacés dans le pays depuis la mi-avril, selon l'ONU

La semaine précédente, les Nations unies avaient estimé que les violences avaient par ailleurs fait 117 000 réfugiés dans d'autres pays.

Les combats au Soudan ont fait plus de 700 000 déplacés dans le pays depuis la mi-avril, a rapporté l'ONU mardi 9 mai. "C'est plus du double du nombre" décompté la semaine précédente, a précisé un porte-parole de l'agence des Nations unies pour les migrations (OIM). Début mai, l'ONU avait par ailleurs estimé que les violences avaient fait 117 000 réfugiés dans d'autres pays, depuis le début du conflit le 15 avril.

Les affrontements entre l'armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide se concentrent dans la capitale, Khartoum, ainsi que dans la région du Darfour. Dans ces deux zones, quasiment plus aucun hôpital ne fonctionne et les réserves humanitaires ont été bombardées ou pillées dans leur majorité. Les nombreuses trêves annoncées n'ont quasiment pas été respectées et l'ONG Acled dénombre déjà plus de 750 morts dans le pays. Les autorités soudanaises font par ailleurs état d'au moins 5 000 blessés.

Des négociations ont débuté à Jeddah, en Arabie saoudite, mais elles n'ont pour l'instant mené à aucun "progrès majeur", selon un diplomate saoudien. Ces discussions ne portent pas sur une résolution politique au conflit : elles doivent uniquement permettre un accord sur des corridors sécurisés pour l'aide humanitaire qui arrive sur la côte est, afin de nourrir et soigner les civils pris au piège à Khartoum et au Darfour.