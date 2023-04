DIRECT. Affrontements au Soudan : près de 100 personnes ont déjà été évacuées par la France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SOUDAN

: Le ministère des Affaires étrangères annonce qu'une centaine de ressortissants français et d'autres nationalités ont déjà été évacués du Soudan par la France. Une centaine d'autres devraient suivre, précise le Quai d'Orsay.

: Les deux tweets (en allemand) du ministère des Affaires étrangères allemand sont ici et là.

: "Notre objectif est d'évacuer par avion le plus grand nombre possible de ressortissants [allemands] de Khartoum, compte tenu de la situation dangereuse au Soudan. Dans la mesure du possible, nous emmènerons également des ressortissants de l'UE et d'autres pays", écrivent sur Twitter deux ministères allemands : celui de la Défense et celui des Affaires étrangères.

: Le ministre de la Défense allemand annonce que l'Allemagne a débuté l'évacuation de ses ressortissants.

: La France et le Royaume-Uni ne sont pas les seuls pays à s'activer. L'Italie a également lancé une opération pour évacuer ses ressortissants, ainsi que des Suisses et des membres de l'ambassade du Saint-Siège au Soudan. "Au total, nos soldats prendront en charge environ 200 personnes", a déclaré le ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani.

: Londres a évacué son personnel diplomatique du pays, secoué par de violents combats. "Les forces armées britanniques ont procédé à une évacuation complexe et rapide des diplomates britanniques et de leurs familles du Soudan, dans un contexte d'escalade de la violence et de menaces à l'encontre du personnel de l'ambassade", a tweeté Rishi Sunak, le premier ministre britannique.

: "Malheureusement la situation reste grave au Soudan, c'est pourquoi je renouvelle mon appel afin que la violence cesse au plus vite et que soit reprise la voie du dialogue."



Le souverain pontife a lancé cet appel lors de sa traditionnelle prière dominicale en public, place Saint-Pierre, à Rome, alors que des combats meurtriers entre armée et paramilitaires font rage depuis plus d'une semaine au Soudan.

: L'Italie va, elle aussi, tenter d'évacuer ses ressortissants présents au Soudan. "Le gouvernement met en place un plan de rapatriement pour mettre en sécurité nos concitoyens qui se trouvent en ce moment" sur place, a déclaré la secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Maria Tripodi, sur la chaîne Tgcom24. La Turquie a également fait part d'une intention similaire.

: "Nous demandons aux belligérants de respecter les infrastructures médicales".



Le chercheur lance un appel en direction du pays, déchiré par un conflit armé depuis une semaine. Il plaide pour "permettre aux équipes de se déplacer et de prendre en charge les blessés", en précisant qu'il n'y a pas de Français sur place pour MSF et que leurs équipes sont "largement soudanaises".

: Bonjour @Tom, merci pour votre question. Anne-Claire Legendre, porte-parole du Quai d'Orsay, a donné des précisions à franceinfo. L'opération a pour but de "fermer l'ambassade [de France]". Elle permettra plus largement d'évacuer du personnel diplomatique européen, a précisé un peu plus tôt ce matin le ministère des Affaires étrangères. La France peut s'appuyer sur ses forces armées déployées dans la région, y compris à Djibouti, a ajouté Anne-Claire Legendre.

: Bonjour, on peut faire un point sur les opérations française en cours au Soudan ?

: "Notre objectif est d'être les plus rapides possible".



La communauté française au Soudan compte "250 personnes", selon Anne-Claire Legendre, alors que la France a entamé aujourd'hui une opération d'évacuation de ses ressortissants et personnels diplomatiques. "Mais la totalité des ressortissants ne souhaite pas quitter le pays", explique-t-elle, par exemple en raison de liens familiaux sur place.