Au Soudan, la demande croissante de terres cultivables menace le parc national Dinder

Le luxuriant parc Dinder est menacé par le grignotage de ses terres.

Au Soudan, le parc national Dinder, bordé par la frontière avec l'Ethiopie, se targue d'abriter une faune et une flore sans équivalent. Mais ses gardes-chasse doivent se battre pour les protéger car certains éleveurs et agriculteurs, qui réclament plus de terres, empiètent sur ce territoire, mettant en danger sa biodiversité.

Onze photos d’Abdulmonam Eassa illustrent ce propos.