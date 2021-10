Après le coup d'État au Soudan, réunion du Conseil de sécurité de l'ONU

À Khartoum (Soudan), la colère occupe la rue. Depuis 24 heures, des manifestants protestent après le coup d'État militaire de lundi 25 octobre et l'éviction des civils du gouvernement. "Nous demandons la dissolution du conseil militaire et revendiquons un gouvernement civil. Nous ne négocierons plus avec l'armée", déclare Mona Quamarredine, jeune diplômée qui manifeste. Lundi après-midi, la tension est montée d'un cran. Des tirs ont retenti, obligeant les manifestants à fuir. Bilan : trois morts et 80 blessés.

Réactions internationales

Peu après l'arrestation du Premier ministre, le général putschiste a dissous le gouvernement national afin de déclarer l'état d'urgence dans tout le pays. Emmanuel Macron a condamné "avec la plus grande fermeté" l'action des militaires et les États-Unis ont annoncé lundi soir le gel d'une aide de 700 millions d'euros. Mardi après-midi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit réfléchir à l'avenir du Soudan.