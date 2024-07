Un attentat à la voiture piégée contre un café de Mogadiscio fait au moins neuf morts en Somalie

Neuf personnes ont été tuées et 20 autres blessées, dimanche 14 juillet dans la soirée, à Mogadiscio, capitale de la Somalie, dans l'explosion d'une voiture piégée devant un café, selon un nouveau bilan donné lundi à l'AFP par un responsable de l'agence de sécurité nationale. L'établissement était bondé en raison de la retransmission de la finale de l'Euro de football.

Les autorités ont attribué l'attentat aux shebabs, rebelles islamistes radicaux affiliés à Al-Qaïda qui combattent le gouvernement en menant régulièrement ce type d'attaques contre des cibles sécuritaires, politiques et civiles.

"Cinq personnes sont mortes à l'extérieur du bâtiment et sur la route principale, y compris les conducteurs des véhicules qui passaient dans la zone, et quatre personnes à l'intérieur du café", a précisé à l'AFP Mohamed Salad, un officier de la police somalienne. Un précédent bilan faisait état de cinq morts.

Une rébellion qui dure depuis plus de quinze ans

Les images publiées en ligne montrent une énorme boule de feu et des panaches de fumée s'élevant dans le ciel nocturne. L'explosion a ravagé cet établissement populaire du centre-ville.

Les shebabs, qui réclament l'instauration de la loi islamique dans le pays, combattent depuis plus de quinze ans le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. Ils ont perpétré par le passé de nombreux attentats à la bombe et autres attaques à Mogadiscio et dans plusieurs régions de ce pays instable de la Corne de l'Afrique. Bien qu'ils aient été chassés de la capitale par les forces de l'Union africaine en 2011, les rebelles restent solidement implantés dans de vastes zones rurales du centre et du sud du pays.