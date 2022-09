Somalie : le pays au bord de la famine après des périodes de sécheresse

Dans certaines régions de Somalie, il n'a pas plu depuis quatre ans. Des centaines de milliers de personnes n'ont eu d'autre choix que de quitter leurs terres trop arides. C'est le cas des bergers nomades, qui n'ont plus rien à manger, car la sécheresse a tué leurs bêtes. "Dans leurs estomacs, on a surtout découvert du plastique et des cordes. Il n'y a plus de végétation et ça les a tuées", confie un berger, devant des carcasses d'animaux.

Plus de 500 000 enfants en malnutrition



Sur la route de l'exode, pour échapper à une mort certaine, le seul refuge sont des tentes fournies par les organisations humanitaires. On y trouve beaucoup de familles, surtout des femmes et des enfants. "Le manque d'eau nous a amenés à fuir. Là où j'habitais, il fallait marcher deux heures pour trouver un puits et on devait chercher à manger pour les enfants", explique une femme. Les enfants sont les plus vulnérables. Selon l'O​NU, ils sont désormais plus de 500 000 à souffrir de malnutrition en Somalie.