Variole du singe : Marrakech compte ses singes

La féérique Place Jamâa El-Fna sera-t-elle privée de ses fameux singes ? Après l'enregistrement de cas suspects de variole du singe, signalés par le ministère de la Santé, les autorités marocaines entendent anticiper la transmission de la maladie. La ville touristique de Marrakech a décidé de recenser les singes de la Place El-Fna. Selon la presse locale, les autorités de la ville ocre ont exhorté les animateurs des Halqa (spectacles de rue) à vacciner leurs singes, "d’autant plus que la célèbre place regorge de touristes". Par ailleurs, elles leur interdisent de laisser les touristes toucher les singes. "La menace d’un deuxième confinement, après celui lié à la pandémie du Covid-19 plane sur le monde, y compris sur le Maroc", s'alarme le quotidien Al Akhbar, cité par 360.ma.

Riposte

Le ministère de la Santé a publié un "plan de surveillance et de risposte" pour la détection et le traitement des cas de variole du singe et pour la protection sanitaire. "Il n'y a pas lieu de s'affoler aujourd'hui", a expliqué à Medias24 Abdelfattah Chakib, professeur à la faculté de médecine de Casablanca et spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Ses recommandations : "Comme toutes les maladies infectieuses, il faut se laver les mains, porter un masque devant une personne qui a de la fièvre ou qui tousse. Surtout ne pas toucher la peau d'une personne malade et qui présente des lésions sur la peau sans porter de gants."

La variole du singe, cousine moins dangereuse de la variole éradiquée depuis une quarantaine d'années, a fait son apparition soudaine ces dernières semaines dans des pays où elle n'est normalement que très rare : l'Europe et l'Amérique du Nord.