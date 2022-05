Qui est "Dr Tedros", le patron africain de l’OMS

Elu une première fois en mai 2017, par l'Assemblée mondiale de la Santé, l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, âgé aujourd’hui de 57 ans, est le premier Africain à diriger l’une des agences les plus importantes de l'ONU. Il est aussi le premier directeur général de l’OMS depuis sa création à ne pas être médecin.

Plus communément appelé "Dr Tedros", le patron de l’Organisation mondiale de la Santé, n’a pas fait d’études de médecine, mais il est titulaire d'un doctorat en santé communautaire et d'un master en immunologie des maladies infectieuses, obtenus en Grande-Bretagne. Né dans la ville d'Asmara (capitale de l'Erythrée), il a grandi dans un pays où les soins ne sont pas accessibles à tous. En présentant sa candidature à l'agence de l'ONU en 2017, Tedros Adhanom Ghebreyesus a raconté avoir perdu, lorsqu’il était enfant, un frère qui n'avait pas reçu les médicaments nécessaires à ses soins. Dès son élection, il fixe comme priorité une couverture sanitaire universelle.

Humbled & honoured to be elected to serve a 2nd term as @WHO Director-General. I'm deeply grateful for the trust & confidence of Member States. I thank all #healthworkers & my @WHO colleagues around the . I look forward to continuing our journey together. #ProudToBeWHO #WHA75 pic.twitter.com/1L0GwkRKbc