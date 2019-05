Ouganda : les pièges pour animaux sauvages recyclés en sculptures

Pour lutter contre le braconnage, des défenseurs de l’environnement ont proposé une alternative aux chasseurs ougandais. Et ça marche.

La chasse à l’antilope est l’une des principales sources de revenus pour de nombreux habitants du village de Pakwach, au nord de l’Ouganda. Pour tuer le gibier, ils ont recours à des pièges fabriqués à l’aide de fils d’acier. Ces objets polluants, disséminés par centaines dans le périmètre d'un parc national, sont une véritable menace pour les animaux sauvages.

La chasse aux pièges

Pour arrêter le braconnage illégal et préserver les espèces en danger, un groupe d’étudiants de l’université américaine de Michigan conduit par le chercheur Ougandais Tutilo Mudumba, propose de nouvelles sources de revenus aux habitants de la région. L'initiative, appelée Snares to Wares (du pièges à l'artisanat), consiste à retirer tous les pièges et les transformer en produits moins nuisibles pour les animaux et l’environnement.

Des artisans et une exposition

L’idée séduit les Ougandais qui adhèrent au projet. Après la collecte des pièges, les fils d’acier sont utilisés pour la fabrication de sculptures d’animaux sauvages. La vente de ces œuvres garantit des revenus décents aux artisans.

Aujourd’hui et pendant un an, ces œuvres fabriquées en Ouganda sont exposées dans le zoo de Denver aux Etats-Unis. Il s’agit avant tout de sensibiliser les visiteurs à la richesse de la faune africaine et de faire découvrir le travail mené en Ouganda pour préserver l'environnement.

Les sculptures, en forme d’éléphants, de girafes ou de lions, sont vendues sur place et sur le site du projet. Toutes les recettes sont reversées aux artisans.