Niger : le ministre du Travail emporté par le coronavirus

Le Niger enregistre 755 cas de contamination au coronavirus SARS-CoV-2 et 37 décès.

Le ministre de l'Emploi et du Travail du Niger, Mohamed Ben Omar, dont le décès a été annoncé dimanche 3 mai par son parti, est mort d'une infection au nouveau coronavirus, a annoncé le 4 mai la télévision publique. "Hélas, c'est cette terrible maladie qui a emporté le ministre Mohamed Ben Omar", 55 ans, a révélé Télé Sahel, la télévision publique nigérienne.

Le 3 mai, le Parti social démocrate (PSD) que dirigeait Mohamed Ben Omar, avait annoncé sur la messagerie WhatsApp, son décès sans en divulguer l'origine, à l'hôpital national de référence de Niamey, où sont soignés les malades du coronavirus.

"Seule la discipline"

Avant d'annoncer les causes du décès du ministre, la chaîne a diffusé un récent message du défunt invitant les travailleurs à se protéger contre le coronavirus. Et de prévenir que "c'est la discipline seule qui sera l'arme grâce à laquelle nous allons phagocyter ce virus".

(Message vidéo publié sur son compte Twitter)

Le message que j’adresse à l’endroit de tous mes concitoyens ; oui nous arriverons à vaincre le #Covid19, mais faisons-le, le plus tôt possible en mettant l’accent sur une chose : le respect des mesures barrières. pic.twitter.com/GvBDtsSM8E — MOHAMED BEN OMAR (@MBOOfficiel) April 3, 2020

Le Covid-19 est une réalité, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est mortel, ça tue, ça se propage à la vitesse de la lumière, nous devons nous ressaisir pour dire : 'Arrêtons ce virus'Mohamed Ben Omar, ministre du Travailà Télé Sahel

"C'est avec un cœur ému, que je viens d'apprendre ce jour le rappel à Dieu du ministre de l'Emploi Mohamed Ben Omar", avait tweeté le 3 mai le président nigérien Mahamadou Issoufou, qui a assisté à la levée du corps le 4 mai.

C’est avec un cœur ému que je viens d’apprendre ce jour le rappel à Dieu du Ministre de l’Emploi Mohamed Ben Omar. En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances au peuple nigérien, à sa famille & à sa formation politique. Que son âme repose en paix.Amen — Issoufou Mahamadou (@IssoufouMhm) May 3, 2020

755 cas de coronavirus

Mohamed Ben Omar, né en 1965 à Tesker, dans la région de Zinder (centre-sud), dirigeait le Parti social démocrate (PSD), une formation alliée de la mouvance présidentielle, qu'il avait créée en 2015. Il a été plusieurs fois député et ministre depuis 1999, notamment sous le régime de Mamadou Tandja (1999 à 2010), et de l'actuel chef de l'Etat Mahamadou Issoufou, en poste depuis 2011.

