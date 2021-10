Namibie : la justice accorde la citoyenneté à un enfant d'un couple gay

Un tribunal namibien a accordé, mercredi 13 octobre, la citoyenneté au fils âgé de deux ans d'un couple homosexuel, mettant fin à une bataille judiciaire sur les enfants de parents gays nés de mères porteuses. La Namibie avait refusé d'accorder la nationalité au jeune Yona, né d'une mère porteuse en Afrique du Sud. Phillip Lühl, Namibien de 38 ans, et son compagnon mexicain Guillermo Delgado, 36 ans, tous deux architectes installés dans la capitale namibienne Windhoek, figuraient sur le certificat de naissance sud-africain en tant que parents. Ce que les autorités namibiennes refusaient d'accepter.

Les deux hommes se sont mariés en Afrique du Sud en décembre 2014. En Namibie, l'homosexualité est encore illégale, même si dans les faits, la loi sur la sodomie de 1927 est aujourd'hui rarement appliquée. L'Afrique du Sud est depuis 2006 le seul pays africain à autoriser le mariage homosexuel. La justice a finalement annulé la décision du ministère de l'Intérieur et accordé la nationalité namibienne au petit garçon. "Cette décision est une reconnaissance de la diversité des familles", a réagi devant la presse Phillip Lühl, après l'audience.

Pour l'avocat, les deux hommes ont été reconnus comme parents.

VICTORY ... Same-sex couple Phillip Lühl and Guillermo Delgado and their lawyer, Uno Katjipuka-Sibolile, scored a victory in the Windhoek High Court today, with judge Thomas Masuku declaring that the couple's first-born child is a Namibian citizen by descent. 1/2 pic.twitter.com/0BEkItgVS3