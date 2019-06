Afrique subsaharienne : l'homosexualité encore largement criminalisée

Ce jugement historique était très attendu sur l'ensemble du continent africain, où l'homosexualité reste illégale dans plus de la moitié des pays subsahariens. Les clauses du code pénal du Botswana relatives aux relations entre personnes du même sexe "sont annulées", a déclaré le juge Michael Leburu ce mardi 11 juin dans une salle d'audience comble de la Haute Cour à Gaborone. Le texte en vigueur depuis 1965 prévoyait des peines pouvant aller jusqu'à sept ans de prison.

Le temps est venu que la sexualité entre personnes du même sexe soit décriminaliséeMichael Leburu, juge

Ce jugement est "un signal revigorant pour la dignité humaine, la vie privée et l'égalité", a réagi Neela Ghoshal de l'organisation Human Rights Watch (HRW). "Le bon sens exprimé par la Haute Cour du #Botswana est tellement revigorant", a-t-elle ajouté sur son compte Twitter.

#Botswana's ruling today to decriminalize #homosexual sex is a refreshing nod to human dignity, privacy, and equality. "Private morality should not be the concern of the law." For more gems from the courtroom, follow @CaineYoungman. pic.twitter.com/MCgCQvSOND