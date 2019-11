Madagascar : pour le photographe Pierrot Men, "l'inattendu au moment de prendre une photo est toujours un cadeau"

Après 40 ans de pratique photographique, Pierrot Men s'émerveille comme au premier jour des paysages et des rencontres que lui offre son île natale. Son appareil initial, un Kodak 6x9, lui vient de son père, d'origine chinoise.

En septembre 2019, Pierrot Men publie aux éditions Hosti un album consacré aux enfants malgaches, Zazakely (96 pages, 30 euros), dont les recettes sont en grande partie consacrées à l'éducation des jeunes de Madagascar. Samedi 16 novembre à la galerie Lee, 9 rue Visconti, Paris 6, l'auteur signe son ouvrage de 14 à 18h30, dans le cadre du festival ParisSaintGermain.

A ses débuts, le photographe se voit peintre et se sert de planches-contacts comme canevas pour ses toiles. Mais la photographie prend le pas sur ses autres projets et devient comme une seconde nature. Aucun message explicite dans ses clichés, juste le partage d'une émotion. A constater l'effet sur les spectateurs, il se demande simplement : "Je suis un magicien ou quoi ? Et ça l'encourage, dit-il.

Pour franceinfo Afrique, il commente à la première personne onze de ses photos exposées chez Argentic, 43 rue Daubenton, Paris 5, jusqu'au 30 novembre 2019.