"La tempête du coronavirus est effectivement arrivée" : les écoles publiques sud-africaines de nouveau fermées

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé une nouvelle fermeture des écoles publiques pour une durée cette fois d'un mois, alors que "la tempête" provoquée par la pandémie de Covid-19 frappe le pays. "Le gouvernement a décidé aujourd'hui que toutes les écoles publiques devraient fermer pendant les quatre prochaines semaines", a déclaré Cyril Ramaphosa lors d'une intervention télévisée.

L'Afrique du Sud figure à la cinquième place dans le monde pour le nombre de cas confirmés, et abrite plus de la moitié de tous les cas en Afrique. La tempête du coronavirus est effectivement arrivéeCyril Ramaphosa, président sud-africainTélévision sud-africaine

Les autorités sud-africaines avaient imposé fin mars un très strict confinement, qui a depuis été assoupli pour éviter un effondrement de l'économie de la première puissance industrielle du continent.

