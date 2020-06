La mort en exil de Sarah Higazi, l'activiste qui avait osé brandir le drapeau LGBT en Egypte

Sarah Higazi, 30 ans, a été retrouvée morte à son domicile, le 14 juin 2020 à Toronto, au Canada. La jeune activiste, qui avait fui l'Egypte, défendait les droits des personnes homosexuelles, un sujet tabou dans ce pays conservateur.

Sa vie de femme libre n’aura duré que deux ans. Sarah Higazi a mis fin à ses jours à Toronto, où elle vivait depuis 2018, en laissant une lettre manuscrite dans laquelle elle tente d'expliquer son geste à sa famille, à ses proches et au monde. "J'ai essayé de survivre, mais je n'ai pas réussi, pardonnez-moi ; mon épreuve a été dure et je suis affaiblie, pardonnez-moi. Mon expérience a été cruelle, mais je pardonne."

Sarah Higazi, Egyptian queer feminist activist who fought class inequality, was sexually assaulted & tortured in Egyptian prison. Authorities detained her for raising a rainbow flag at a 2017 Mashrou’ Leila concert in Cairo.



She took her own life.



Rest in Power, Comrade pic.twitter.com/TqxD7Ltn8R