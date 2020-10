Prix Nobel de la paix : le Programme alimentaire mondial des Nations unies récompensé

Un investissement quotidien et toujours d’actualité a été récompensé par le Prix Nobel de la paix, vendredi 9 octobre. C’est le Programme alimentaire mondial des Nations unies qui a reçu ce prix. Porte-parole en France de cet organisme, Tiphaine Walton souligne le travail acharné des équipes dans le monde. Elle n’en oublie pas de rappeler que "l’objectif faim zéro d’ici 2030 comme posé par les objectifs de développement durable, il est inatteignable si les conflits (armés) continuent à faire rage."

Un soutien nécessaire pour continuer la lutte

Tiphaine Walton reconnaît que la faim dans le monde nécessite des aides venues du monde entier pour tenter de lutter contre ce fléau. Les gouvernements mondiaux se retrouvent actuellement en difficulté pour financer autant qu’elle le voudrait ce programme, freinés par la crise liée au coronavirus. Néanmoins, elle espère que la remise de ce prix fasse changer les mentalités et donnent envie à la population de s’investir dans cette cause qui reste plus que jamais d’actualité.

