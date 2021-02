Covid-19 : l'Algérie allège ses mesures de restriction

Les salles de sport et les lieux de détente vont rouvrir en Algérie dans le cadre d'un nouvel allègement des mesures de restriction anti-Covid face à la tendance à la baisse des cas de contaminations. Sont notamment concernés les salles omnisports, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages. Les marchés au bétail sont également autorisés à reprendre leurs activités. Cafés et restaurants pourront rester ouverts jusqu'à 21h, mais en ne proposant que des plats ou des boissons à emporter. Le couvre-feu est assoupli dans les 19 wilayas (préfectures), sur les 48 du pays où il est encore en vigueur, dont Alger et Blida. Les horaires de confinement partiel ont été réadaptés et sont désormais fixés de 22h au lendemain à 5h à Alger avec prolongation de l’activité des commerces jusqu’à 21h. Ces décisions sont applicables à partir de ce mercredi 3 février. Néanmoins, tous les rassemblements, notamment pour des mariages ou des circoncisions, mais aussi les manifestations politiques, demeurent interdits.

Campagne de vaccination

L'Algérie a lancé samedi 30 janvier sa campagne de vaccination à Blida (centre), épicentre, en mars 2020, de la pandémie dans le pays, avec un premier lot de 50 000 doses de vaccin russe Spoutnik V. Elle a aussi reçu 50 000 doses du vaccin britannique AstraZeneca. La vaccination doit être accessible en priorité au personnel médical, aux personnes âgées ainsi qu'aux patients atteints de maladies chroniques, avant de s'étendre aux personnels de sécurité et de la Protection civile, au secteur de l'enseignement, aux imams, aux responsables politiques et aux journalistes. Quelque 8000 centres de santé ont été mobilisés.

Au 02 février 2021 : + de 3 500 000 cas de #COVID19 en Afrique - avec + de 3 000 000 guérisons associées et 91 000 décès signalés.



Consultez les chiffres par pays sur le tableau de bord COVID-19 de l'OMS pour la Région africaine: https://t.co/OLDIVVIePA pic.twitter.com/niknFc5QD5 — OMS Afrique (@OMS_Afrique) February 2, 2021

Au total, quelque 108 000 contaminations, dont près de 3000 décès, ont été officiellement enregistrés dans le pays depuis le recensement du premier cas le 25 février, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. Les frontières de l'Algérie sont closes depuis le 17 mars 2020.