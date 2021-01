Covid-19 : l'Afrique face à une deuxième vague, plus meurtrière

La deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 se révèle plus meurtrière en Afrique, où le taux de mortalité dépasse désormais la moyenne mondiale, a annoncé le 21 janvier le Centre de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC, lien en anglais). Le taux de mortalité du nouveau coronavirus en Afrique s'établit désormais à 2,5% des cas recensés, au-dessus de la moyenne mondiale de 2,2%, a expliqué le directeur cette agence spécialisée de l'Union africaine (UA), John Nkengasong, lors d'une conférence de presse. Le nombre de cas sur le continent a augmenté de 14% par semaine lors du mois dernier.

#COVID19 update in Africa as of 22/01/2021 at 9 AM EAT. Cases -- 3,365,095., Deaths – 82,891 and Recoveries --2,822,123.

