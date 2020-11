Coronavirus : le Maroc n’exclut plus un reconfinement total

Les chiffres restent désespérément alarmants. Le dernier bulletin émis par le ministère de la Santé fait état d’un nouveau record : 4 495 nouveaux cas de Covid-19 et 74 cas décès, ces dernières 24 heures. Les (mauvais) records s’enchaînent inexorablement. Interrogé sur l’éventualité d’un reconfinement total, le chef du gouvernement marocain n’exclut plus cette option si la pandémie devient "incontrôlable".

Aucun d'entre nous, responsables ou citoyens, ne souhaite retourner au confinement total, au vu de ses répercussions sociales, économiques et psychologiques, mais il reste une option éventuelle si jamais la situation épidémiologique devient incontrôlable Saâd Eddine El Othmani, chef du gouvernement MAP

Les autorités doivent aussi faire face à une crise économique sans précédent. Selon le Haut-commissariat au Plan, l’économie marocaine a perdu près de 600 000 emplois entre le troisième trimestre 2019 et la même période de 2020 contre 143 000 créés. Le nombre de chômeurs s'est envolé de 33%, passant de 1,11 million de personnes à 1,48 million, soit 368 000 chômeurs de plus en un an, principalement en milieu urbain (276 000).

النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19https://t.co/ETXe90488o pic.twitter.com/qveLJF9Qls — Ministère-Santé-Maroc Ministry of Health Morocco (@Ministere_Sante) November 2, 2020

La situation sanitaire ne cesse de se dégrader. La courbe épidémique est inexorablement ascendante, particulièrement depuis l'été dernier, selon le rapport du ministère de la Santé (lien en arabe et français). La région de Casablanca-Settat est la plus touchée par la pandémie. Elle enregistre, à elle seule, près de la moitié des cas confirmés et des décès.