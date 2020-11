Coronavirus en Algérie : rentrée universitaire reportée au 15 décembre, confinement de rigueur

Le gouvernement algérien a décidé de durcir les mesures de confinement dans la plus grande partie du pays en raison d'une nette recrudescence des cas de contaminations au nouveau coronavirus. Le couvre-feu est ainsi étendu de 20h à 5h dans 29 des 48 wilayas (préfectures) à compter de mardi 10 novembre pour 15 jours, ont indiqué les autorités dans un communiqué. Le gouvernement a également décidé la suspension des transports urbains publics et privés durant les week-ends sur l'ensemble du territoire. Le transport collectif entre les préfectures demeure interdit.

Au 8 novembre 2020: + de 1 800 000 de cas de #COVID19 en Afrique - avec + de 1 500 000 guérisons associées et 44 000 décès signalés.



Consultez les chiffres par pays sur le tableau de bord COVID-19 de l'OMS pour la Région Afrique : https://t.co/RrZqWrEUFm pic.twitter.com/yguJJPttGS — OMS Afrique (@OMS_Afrique) November 8, 2020

"Confinement ciblé"

Les marchés des voitures d'occasion, qui attirent des foules, seront également fermés à compter de ce lundi 9 novembre pour une quinzaine de jours. Par ailleurs, les autorités locales peuvent procéder au "confinement ciblé" des localités et quartiers en proie à des foyers d'infection de Covid-19, tout comme elles peuvent fermer des lieux publics comme les parcs et jardins. Enfin, la rentrée universitaire et celle de la formation professionnelle, prévues le 22 novembre, sont reportées au 15 décembre. Des inspections surprises auront lieu dans les établissements pour vérifier l'application du protocole sanitaire. Tous les rassemblements, notamment pour des mariages et des circoncisions mais aussi les manifestations politiques, demeurent interdits.

"Record"

Après huit mois d'interdiction, la grande prière musulmane du vendredi est, elle, désormais autorisée dans les mosquées de plus de 1 000 places qui seront également soumises à des inspections pour le respect des mesures sanitaires. L'Algérie, l'un des pays d'Afrique les plus touchés par la pandémie, est proche de battre son record de contaminations quotidiennes, 675 le 24 juillet, au plus fort de la première vague.

Au total, plus de 62 000 infections ont été officiellement enregistrées dans le pays depuis le recensement du premier cas le 25 février, dont plus de 2 000 décès, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. Les frontières du pays sont fermées depuis la mi-mars.

Le président toujours hospitalisé en Allemagne

L'état de santé du président algérien Abdelmadjid Tebboune, infecté par le nouveau coronavirus et hospitalisé en Allemagne, est "en constante amélioration", a annoncé dimanche 8 novembre la présidence algérienne dans un communiqué. Agé de 74 ans et gros fumeur, il est soigné dans un hôpital spécialisé allemand depuis le 28 octobre.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune adresse ses vifs remerciements au Peuple algérien pour l’intérêt qu'il porte à l'évolution de son état de santé et pour son union autour de son président, et apprécie hautement les prières et les vœux sincères de prompt rétablissement de nos valeureux concitoyens Présidence algérienne dans un communiqué

Abdelmadjid Tebboune avait été transféré en urgence en Allemagne après l'annonce de cas suspects de Covid-19 dans son entourage proche. Il s'était placé en isolement quelques jours plus tôt.