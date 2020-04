Coronavirus : en Afrique du Sud, la fermeture des petites échoppes plonge les travailleurs de l’économie informelle dans le désarroi

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le confinement pose des problèmes aux salariés qui n’ont plus rien pour vivre.

La police veille à ce que les petits commerces et les entreprises du secteur informel restent fermés en Afrique du Sud. Mais dans les townships et les zones les plus pauvres, cela devient un véritable enjeu pour la survie des travailleurs.

Neuf photos de Jérôme Delay, photographe en chef d’AP pour l’Afrique, des devantures de petites boutiques aux portes closes de Soweto illustrent ce propos.