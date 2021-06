Cinq vols par semaine à vocation touristique entre Tel-Aviv et Marrakech à partir de juillet

Malgré la récente flambée de violence à Jérusalem et à Gaza, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël se poursuit avec l'ouverture d'un premier vol régulier sans escale entre les deux pays.

La compagnie Israir Airline, deuxième transporteur israélien, lance à partir de juillet une ligne directe entre Israël et le Maroc, six mois après la normalisation des relations entre l'Etat hébreu et le Maroc. "Le premier vol aura lieu le 19 juillet de Tel-Aviv vers Marrakech", a affirmé une porte-parole de la compagnie, précisant qu'il y aurait cinq liaisons par semaine avec un trafic passager essentiellement touristique.

Normalisation diplomatique

Le Maroc a été le quatrième pays arabe à annoncer en 2020 la normalisation de ses relations avec Israël, après les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan. Une normalisation sous l'impulsion de l'administration de l'ancien président américain Donald Trump, en contrepartie d'une reconnaissance américaine de la "souveraineté" du Maroc dans l'ancienne colonie espagnole du Sahara occidental.

Un premier vol commercial direct avait été opéré en décembre 2020 entre Tel-Aviv et Rabat et des accords bilatéraux avaient été signés dans la foulée, centrés sur la gestion de l'eau, les connexions des systèmes financiers, l'exemption de visa pour les diplomates et les liaisons aériennes directes.

"Nous estimons que la demande sera importante et que des centaines de milliers d'Israéliens voudront profiter de ces vols directs vers le Maroc" Gil Stav, cadre de la compagnie aérienne Israir à l'AFP

Inquiétude sur la sécurité

Le Maroc abrite la plus importante communauté juive d'Afrique du Nord, avec quelque 3 000 personnes. Environ 700 000 juifs d'origine marocaine (en comptant enfants et petits-enfants) vivent en Israël. Une partie de cette population aspire à visiter le pays de leurs parents ou grands-parents. Sans parler de l'intérêt touristique de la destination pour les Israéliens avec un billet aller-retour (sans escale) pour Marrakech, pôle touristique du Maroc, à 580 dollars (environ 473 euros), selon la compagnie Israir.

Des problèmes de sécurité ont toutefois retardé la mise en place de ces vols vers les quatre pays arabes qui, à ce jour, ont rétabli leurs relations diplomatiques avec le Maroc. Les accords de normalisation avec Israël, dénoncés comme une "trahison" par les Palestiniens, ont brisé le consensus arabe selon lequel aucune entente n'est possible avec l'Etat hébreu sans résolution du conflit israélo-palestinien.