Au Nigeria, une "Casa de Papel" faite maison par des enfants décroche les félicitations du héros de la série

La version nigériane de cette célèbre série espagnole est réalisée avec des articles ménagers.

Les Ikorodu Bois (pour boys, les garçons d'Ikorodu), trois acteurs-réalisateurs nigérians âgés de 10 à 15 ans, sont devenus célèbres sur les réseaux sociaux en parodiant des bandes annonces de films et des clips musicaux avec trois fois rien. Brouette, machine à laver, masques en papier… C'est avec ces accessoires que les Ikorodu Bois ont tourné leur Casa de Papel (Money Heist en anglais). Et comme pour la célèbre série de Netflix, le succès est au rendez-vous. Le remake est même vu et approuvé par "El Profesor" en personne, le personnage central de la série. Dans un message sur Twitter, l’acteur espagnol Alvaro Morte félicite les jeunes Nigérians pour leur travail "formidable".

What an amazing job!!! Congrats!! Thanks a lot for this ❤️ You all are the very best!! https://t.co/pqnPDge6gN — Alvaro Morte (@AlvaroMorte) April 23, 2020

Un grand fan du nom de... Will Smith

Début avril, l’acteur américain Will Smith avait partagé lui aussi sur son compte Instagram la bande-annonce nigériane du film Bad boys Life où il tient le premier rôle. La version "géniale" a été vue plus de 7 millions de fois, rien que sur le compte Instagram de Will Smith. Une consécration pour les petits passionnés de cinéma. Malik, 10 ans, et Muiz, 15 ans, jouent la comédie avec leur cousin Fawas depuis trois ans et c’est leur grand frère Babatunde Sanni, 23 ans, qui monte les vidéos et gère le groupe, comme l’explique la chaîne américaine CNN qui leur consacre un article.

Les jeunes comédiens d'Ikorodu, une ville de l'Etat de Lagos, mettent en ligne leurs vidéos sur You Tube et Instagram, où ils sont suivis par plus de 500 000 personnes. "Nous savons maintenant qu'on nous regarde partout dans le monde et nous voulons montrer qu'on a du potentiel", affirme l'un des "boys" à CNN.