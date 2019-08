Démarrage record pour "La Casa de Papel" en France

Depuis sa sortie le 19 juillet sur Netflix, le troisième volet de la série a été visionné 35 millions de fois dans le monde.

En France, en Italie, en Espagne, au Brésil, en Argentine, au Portugal et au Chili, les abonnés Netflix sont particulièrement friands de la charismatique bande de braqueurs espagnols. Dans la plupart des pays latins, la troisième saison de La Casa de Papel a battu le record absolu de meilleur démarrage selon Netflix.

34,355,956 households around the world watched La Casa de Papel Part 3 in its first week! pic.twitter.com/hmp9riWrs2 — Netflix US (@netflix) August 1, 2019

Le record de l'indétrônable de la troisième saison de Strangers Things, qui avait atteint les 40 millions de spectateurs au quatrième jour après sa sortie, n'a pas été atteint. Mais le feuilleton espagnol a tout de même mobilisé 35 millions d'amateurs dans le monde entier, devenant la série non-anglophone la plus visionnée dès sa première semaine de diffusion.

Un marketing soigné et un public accroché

Netflix n'était pas allé de main morte sur le marketing en vu du retour si attendu des braqueurs. En France, la plateforme a multiplié les opérations de communication sur l'espace public, dans les gares et les centres commerciaux mais surtout dans la presse. Les quotidiens Le Parisien et Libération avait respectivement publié une fausse une et une dernière page couvertes d'allusions à la série.

Fausse une du « Parisien », fausse der de « Libération », La Casa de Papel et Netflix aiment la presse... pic.twitter.com/CIXWPiWskx — Cyril Petit (@CyrilPetit) July 19, 2019

La Casa de Papel se regarde d'une traite ou ne se regarde pas. La preuve étant que, selon Netflix, 70% des personnes qui ont commencé la série l'ont finie dans la première semaine après sa sortie. 24 millions de spectateurs, donc, qui n'ont pas résisté aux cliffs-hangers terriblement efficaces de la série espagnole. À titre de comparaison, ils étaient 18 millions à avoir fini la saison 3 de Strangers Things une semaine après sa sortie.



NETFLIX

A ceux qui, comme beaucoup, on déjà englouti les huit épisodes de la saison, rassurez-vous, la quatrième saison a déjà été promise par Netflix dans les plus brefs délais.