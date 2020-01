Algérie : 12 morts et 59 blessés dans un choc frontal entre deux bus

3 275 personnes ont été tuées dans des accidents de la route et plus de 30 000 ont été blessées en 2019 en Algérie.

Douze personnes sont décédées et 59 autres ont été blessées lors d'une collision entre deux bus dans la nuit du 18 au 19 janvier 2020 en Algérie, la dernière catastrophe du genre au Maghreb, ont indiqué les services de secours.

Les équipes de secours sont intervenues " vers 1h10 (0h10 GMT), à la suite d'un accident mortel, une collision entre deux cars, sur la route nationale près de la ville d'Astil", dans la wilaya (préfecture) de Biskra, à 500 km au sud-est d'Alger, est-il indiqué dans un communiqué. "Douze personnes, âgées de 19 à 73 ans, sont décédées et 46 ont été blessées", précise le communiqué de services de secours.

Excès de vitesse

Cité par la radio publique, Ahmed Baoudji, le directeur des secours de la ville d'El Oued – située près du lieu de l'accident –, a mis en cause un probable excès de vitesse, selon les enquêtes préliminaires.

Le président Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances aux familles des victimes et chargé le Premier ministre Abdelaziz Djerad de superviser l'aide, a indiqué la radio publique.

A la suite du grave accident de la circulation qui a eu lieu tôt ce matin entre les wilayas d'El-Oued et de Biskra , je présente mes condoléances aux familles endeuillées par ce terrible drame et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. pic.twitter.com/r3eFVxxwN2 — Abdelmadjid Tebboune | عبد المجيد تبون (@ALG_Presidency) January 19, 2020

Accidents meurtriers

Selon la Commission nationale de la sécurité routière, une agence gouvernementale, 3 275 personnes ont été tuées dans des accidents de la route et plus de 30 000 ont été blessées en 2019 en Algérie, des chiffres en légère baisse. La commission a également fait état d'une légère diminution du nombre d'accidents en 2019 (près de 22 000) par rapport à 2018.

En décembre 2019, deux pays voisins de l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, ont été endeuillés par deux accidents de bus parmi les plus meurtriers au Maghreb : le 1er décembre, 30 personnes sont mortes dans le nord-ouest tunisien et au moins 17 sont décédées le même jour dans le nord du Maroc.